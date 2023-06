"Massaal veel" zeekat en pijlinktvis, minder kabeljauw: hoe het visbestand in onze Noordzee verandert

Onlangs is een brede Schotse studie uitgekomen over hoe vissen zich gedragen in tijden van opwarmende oceanen. Wetenschappers van de universiteit van Glasgow legden daarvoor een heleboel eerdere studies over het onderwerp samen, goed voor data over 115 soorten en 595 vispopulaties. Hun studie is verschenen in het tijdschrift Global Change Biology.

Conclusie: veel vissen trekken richting de polen omdat ze het te warm krijgen, al is er niet één strakke lijn in te trekken. Hoofdauteur Carolin Dahms zegt dat als de opwarming te snel gaat voor vissen om zich aan te passen, migreren hun beste strategie is. De temperatuur van het water is van belang voor hun metabolisme, groei en voortplanting.