Mensen met beperkte mobiliteit kunnen eenvoudiger via NMBS-website assistentie aanvragen

De klantendienst is nog steeds het belangrijkste kanaal, maar intussen gebeurt al dertig procent van de aanvragen via de app: er werd al meer dan 4.500 keer een assistentie aangevraagd. De app is daarmee een succes, aldus de openbaarvervoermaatschappij.

In 2022 werd meer dan 48.000 keer assistentie voor de trein aangevraagd. Assistentie aanvragen kan in 132 stations. Voor een rechtstreekse reis tussen de 41 grootste stations van het land kan dat tot drie uur op voorhand. Het gaat om de stations waar twee derde van de reizigers de trein neemt. Assistentie aanvragen kan niet alleen telefonisch, via website en app, maar ook via Twitter, Facebook, Whatsapp of Instagram.