Brugse wielerbaan Patrick Sercu verdwijnt wellicht voor basketbaltempel

Er is een piste om de wielerbaan Patrick Sercu in Brugge af te breken. Op die plaats zou een basketbaltempel voor Avanti Brugge komen. Dat staat in het masterplan dat de stad Brugge heeft bekendgemaakt. Avanti Brugge speelde dit seizoen kampioen en promoveert naar de derde klasse. De club heeft ambitie om elk jaar te groeien en naar de hoogste afdeling te gaan.

Avanti Brugge kampt met een plaatstekort. "We hebben 17 herenploegen, met de dames erbij tellen we zo'n 30 teams", zegt Bart Van Besien van Avanti Brugge. "We hebben niet genoeg plaats om te trainen en onze wedstrijden te spelen."