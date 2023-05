Bart De Wever kent resultaten van longonderzoek: "Alles komt goed, ik weet alleen nog niet wanneer"

"Het gaat momenteel niet zo goed met mij", stond er gisteren te lezen in een Instagrambericht van politicus en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA). "Sinds ik corona heb gehad tijdens de Paasvakantie heb ik volgens mijn dokter de longen van een 70-jarige roker. En helaas voel ik me ook zo. Hopelijk levert de CT-scan iets op waarmee ze me verder kunnen helpen."