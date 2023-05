Bart Peeters: “Tina Turner? Daar kan geen Beyoncé tegenop”

Peeters heeft de betreurde zangeres twee keer mogen interviewen en herinnert zich dat ze “altijd zo vriendelijk en to the point” was. De eerste keer dat Peeters Turner voor de microfoon kreeg was na een optreden in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, in 1978. “Die zaal was niet eens uitverkocht”, herinnert Peeters zich nog met plaatsvervangende schaamte.

Turner was toen vooral nog bekend als de zangeres die een vreselijke relatie had gehad met muzikant Ike Turner. “Iedereen ging er toen van uit dat ze daar nooit overheen zou komen”, aldus Peeters. De zangeres was toen 43 en ze heeft toen de knop omgedraaid en solocarrière uitgebouwd.