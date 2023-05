Belgische Linsey Coppens en Margaux de Valensart zingen vanavond halve finale Koningin Elisabethwedstrijd

De Franstalige Margaux de Valensart (32) kreeg haar eerste muzikale opleiding in Wemmel en studeerde voorts in Namen en Kopenhagen. “Het was nu of nooit voor deze Koningin Elisabethwedstrijd”, vertelde ze aan Le Soir. Margaux de Valensart is laureaat van de MM Academy van de Muntschouwburg; intussen zingt ze in verschillende operahuizen, van Dresden tot Malmö of Luik. Ze wordt voor de Koningin Elisabethwedstrijd op piano begeleid door Marie Datcharry.