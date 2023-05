Vannacht opnieuw drone-aanvallen in Belgorod, zegt Russische gouverneur

"De nacht is niet helemaal rustig verlopen", schrijft de provinciegouverneur van Belgorod, Viatsjeslav Gladkov, op zijn Telegramkanaal. De luchtafweer heeft de meeste drones uit de lucht kunnen halen, maar degene die toch neerkwamen, hebben wagens, huizen en overheidsgebouwen beschadigd, klinkt het. Er is schade in en rond de stad Belgorod, en ook in andere regio's van de provincie.