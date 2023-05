Zal media-aandacht invloed hebben op uitspraak in proces-Sanda Dia? Advocaat Sven Mary: "Rechters weten hoe ze daarmee moeten omgaan"

Vrijdag om 11 uur kennen we de uitspraak in het proces-Sanda Dia. Een proces dat sterk gemediatiseerd werd, zowel door traditionele als sociale media. Toch voelt het aan als een modelproces, zegt Sven Mary, de advocaat van de vader en broer van Sanda Dia. "Er was altijd wederzijds respect. Niet evident wanneer er 50 ego's in één zaal zitten."

"Ik zal niet vloeken bij de uitspraak van het vonnis. De zaak is correct afgehandeld, het enige wat er kan mislopen, is wanneer het Hof van Beroep in Antwerpen zegt niet bevoegd te zijn. Dan moet het proces worden overgedaan in Hasselt. Dat wordt moeilijk voor iedereen om dat hele proces te herbeleven, en is vrij overbodig", stelt Mary scherp.