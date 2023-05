Betonblokken aan Atomium houden straatracers niet tegen: "Dit is een stad onwaardig"

Dat die maatregelen het probleem niet deden verdwijnen, erkent Dhondt: “We hebben in eerste instantie ingezet op openbare werken en minder op repressie”, zegt hij. “De politie voert regelmatig politiecontroles uit en haalt de voertuigen van overtreders uit het verkeer. Maar de Stad zal zich blijven inzetten om verkeersveiligheid te garanderen, want het is onaanvaardbaar dat die dichtbevolkte wijken gebruikt worden voor rodeo’s en wegpiraten zichzelf en de omgeving in gevaar brengen. Dat is een absolute prioriteit en Philippe Close (PS, Brussels burgemeester, red.), die bevoegd is voor de Brusselse politie, is het daar volmondig mee eens.”