Bewaar je gekookte pasta niet langer dan 2 dagen: "Je kan er ernstig ziek van worden"

"De grootste risicobacterie voor deegwaren zoals pasta en rijst is de Bacillus cereus bacterie", legt Hélène Bonte van het FAVV uit. "Dat is een bacterie die van nature voorkomt in pasta of rijst, maar het probleem is dat het een zogenaamde "spoorvormer" is. Dat wil zeggen dat die bacterie sporen nalaat en als die sporen zich ontwikkelen kunnen ze toxines produceren."