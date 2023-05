Juf Maaike uit Snaaskerke is de "Beste Boekenjuf van 2023"

Maaike Verstraete, leerkracht in het vijfde leerjaar in de Gemeentelijke Basisschool De Horizon in Snaaskerke, is Boekenjuf 2023. De prijs wordt uitgereikt aan leerkrachten die zich inzetten om leerlingen meer te doen lezen. Maaike Verstraete is klasjuf van het vijfde leerjaar in Gemeentelijke Basisschool De Horizon in Snaaskerke: "We merkten dat het leesniveau daalde. Net als de leesmotivatie. En er ging een erbarmelijk aantal leerlingen naar de bibliotheek in hun vrije tijd. We moeten dit aanpakken, dachten we. "In mijn klas zoek ik naar balans en integratie. Een voorleesfragment kan de basis vormen voor een woordpakket. En een boek over infografieken is geknipt om medianen en gemiddelden aan te kaarten. Zo komt lezen elke dag aan bod."

Naast Maaike viel nog een West-Vlaamse leerkracht in de prijzen: Lieselot Vannieuwenhuyse van Basisschool De Ooievaar in Poelkapelle. Met allerlei acties proberen ze meer leesmomenten op school te creëren. Zo wordt er elke donderdag in de hele school voorgelezen tijdens het laatste kwartier van de dag. Ook Lieselot krijgt een boekenselectie voor de schoolbibliotheek.