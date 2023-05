Bromfiets in brand gestoken voor pizzeria tegenover Sportpaleis in Deurne

Rond 3 uur vannacht hebben onbekenden een bromfiets in brand gestoken in Deurne. Die stond voor een pizzeria tegenover het Sportpaleis. Door de hitte is er ook schade aan de voordeur van de zaak.

Het parket stuurde het lab ter plaatse om de brand te onderzoeken. Het is nog niet duidelijk of de pizzeria geviseerd werd of niet. Voorlopig zou niets wijzen op geweld binnen het drugsmilieu.