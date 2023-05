Brussels Airport wil 1.500 nachtvluchten schrappen

Luchthaventopman Arnaud Feist benadrukt dat hij niet wil raken aan het wettelijke plafond op het aantal nachtslots, dat 16.000 per jaar bedraagt. Het is wel de bedoeling strenger op te treden tegen vluchten die geen nachtslot (een toegekend vertrek- of landingsrecht) hebben, maar toch tijdens de nacht (van 23 tot 6 uur) opstijgen of landen. De topman noemde het voorstel "een sterk signaal aan de omwonenden dat we rekening houden met hun verzuchtingen".