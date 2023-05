Burgemeesters in Vlaamse Ardennen niet te spreken over plannen ruimtelijke ordening van provincie Oost-Vlaanderen

Het provinciebestuur probeert de onrust weg te nemen."Het is zeker niet de bedoeling om mensen hun huis te laten verliezen of te dwingen om te verhuizen. Maar op zeer lange termijn moeten we nadenken hoe wij bepaalde gebieden beter kunnen beschermen. Het is belangrijk dat we verstandig met onze ruimte omgaan en dat we weten waar welk potentieel zit. Er zijn bijvoorbeeld gebieden gevoelig voor overstromingen en daar moeten we rekening mee houden. Maar mensen hebben hun rechten en die gaan we uiteraard niet afnemen", zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA).

Burgemeester Nachtergaele is er niet gerust op. "Heel concreet, als iemand in beroep gaat tegen een bouwvergunning, dan kan de provincie een opportuniteitstoets maken. Ze kan dan terugvallen op deze plannen en als de bouwaanvraag gebeurt in een gebied dat als kwetsbaar is aangeduid, dan kan de provincie simpelweg die bouwaanvraag weigeren. Dit is sluipende besluitvorming waar helemaal geen draagvlak voor is."

Nog tot half juli loopt er een openbaar onderzoek naar de plannen. Na de verwerking van reacties en opmerkingen komt er tegen begin 2024 een definitief beleidsplan.