Meerderheidspartij CD&V en oppositiepartij Democraten Tervuren samen naar de kiezer in 2024

"Door het centrum te versterken, willen we een antwoord bieden op politieke versnippering", klinkt het bij Geyns en Eyskens. "We missen vandaag een sterk centrum dat een antwoord biedt op die versnippering en een brug slaat tussen links en rechts."

"Het is een unieke kans om een partijoverstijgend project op poten te zetten", zegt Geyns. De twee partijen hebben dan ook veel raakvlakken, klinkt het: "We hebben een uitstekende partner gevonden in de CD&V. We streven beiden naar openheid, inclusiviteit en leefbaarheid in de gemeente. We willen trouwens ook het verenigingsleven en de lokale economie sterker maken." Ook burgerparticipatie is een belangrijk speerpunt, zeggen de lijsttrekkers: "We willen samen met de burgers besturen en samen met hen beslissingen maken", zegt Eyskens.