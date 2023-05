België stuurt team B-FAST naar Italië om met "superpompen" hulp te bieden na hevige overstromingen

Een team van 15 experten van B-FAST vertrekt vannacht met twee "superpompen" naar Italië om water weg te pompen in het gebied dat vorige week zwaar getroffen werd door hevige overstromingen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ons land heeft de hulp zelf aangeboden als tegengebaar omdat Italië 2 jaar geleden ook hulp had gestuurd na de overstromingen in Wallonië.