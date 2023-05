Jambon verbetert Crevits: Vlaanderen gaf geen 1,5 miljard maar 640 miljoen euro uit aan consultancy deze legislatuur

"We komen op een bedrag van 640 miljoen euro voor een periode van vier en een kwart jaar", deelde Jambon mee.

Dat is minder dan de helft van de cijfers die Hilde Crevits gisteren aan het parlement meedeelde: "Mijn collega was iets te voorbarig. Het cijfer dat zij gaf, komt uit een voorontwerp. Het was moeilijk om de exacte berekening te maken. We hebben 600.000 lijnen in de boekhouding moeten bekijken om tot een juist bedrag te komen."