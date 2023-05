Corda Campus in Hasselt start met eigen wijngaard op het dak

Met de samenwerking tussen de Universiteit Hasselt en de Corda Campus willen ze het effect en de mogelijkheden van wijndomeinen in steden onderzoeken. Elke wijnrank zit in een aparte pot en wordt nauwlettend bestudeerd. "We kunnen tot in detail zien welke planten het goed en minder goed doen. Op deze manier kunnen we kijken hoe we wijnranken in de toekomst beter kunnen verzorgen", zegt Raf Degens, CEO van Corda Campus.