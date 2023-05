Coronaregeling voor terrassen in Oosterzele wordt blijvend: “Enkel kleine administratieve kost”

Uitbaters van een horecazaak of een pop-up horecazaak in Oosterzele die een seizoensgebonden terras willen uitbaten op het openbaar domein van de gemeente, moesten daar tot voor corona een terrasvergunning voor aanvragen. En die is duur, zegt schepen Elsy De Wilde (CD&V): "De kosten van de inname van openbaar domein voor een terras lopen al snel op tot in de duizenden euro's."

Gedurende twee jaar, tijdens corona, moesten de uitbaters die vergunning niet betalen. Om zekerheid te bieden aan de horeca-uitbaters heeft Oosterzele nu beslist om de regeling definitief te maken. Zo kunnen ze van 15 maart tot 15 november een seizoensgebonden terras plaatsen op het openbaar domein. Ze betalen enkel 15 euro aan administratiekosten in plaats van de normale tarieven voor de inname van het openbaar domein. "Door de kosten te beperken, willen we als gemeente alle horecazaken in de gemeente zo goed mogelijk ondersteunen en het sociaal leven in Oosterzele stimuleren", besluit De Wilde.