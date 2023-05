En de prijs voor meest creatieve treinwagon gaat naar... het Damiaaninstituut uit Aarschot 

"Het unieke aan ons concept, is dat het een totaalconcept is. Er is zowel een partyruimte met bar als een zitruimte voorzien", zegt directeur van de tweede en derde graad van de school Wim Salien. "Bovendien is het een flexibel en modulair concept, de ene ruimte kan snel worden omgebouwd in een andere ruimte in functie van het aantal reizigers. Daarbij werd ook rekening gehouden met mindervaliden."