Londerzeel krijgt er een ereburger bij: schrijfster Annelies Verbeke

Verbeke groeide op in Londerzeel. Ze studeerde Germaanse talen aan de Universiteit in Gent. Nadien vervolmaakte ze zich in het scenarioschrijven aan het RITCS in Brussel. In 2004 sleepte ze de Vrouw&Kultuur Debuutprijs in de wacht. Het zou de eerste zijn van vele prijzen. Later in haar carrière schreef ze ook scenario's en theaterteksten. Ze richtte in 2020 ook het schrijverscollectief Fixdit op.