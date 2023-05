Vicepremier De Sutter gaat in tegen premier De Croo: "België zal nooit voor pauzeknop natuurherstelwet pleiten"

Petra De Sutter (Groen) ontkent in "Terzake" dat de verschillende regeringen in ons land hebben afgesproken om in Europa te pleiten voor "verregaande aanpassingen aan de Europese natuurherstelwet". Nochtans is dat wat de premier deze middag nog beweerde. "Er is nog geen gemeenschappelijk Belgisch standpunt", benadrukt De Sutter. Eén ding staat wel vast voor Groen: "België zal nooit voor een pauzeknop pleiten. Bij discussie is er maar één mogelijkheid: onthouding."