De zeven nieuwe eiken van Zeveneken staan er dor bij: “wellicht moeten ze heraangeplant worden”

Toen de N70 heraangelegd werd in de dorpskern van Zeveneken, moesten de 100 jaar oude Amerikaanse eiken geveld worden. Bedoeling was om er na de heraanleg zeven nieuwe inheemse eiken aan te planten. Dat gebeurde eind 2021.

“Helaas moesten we midden april vaststellen dat er nog maar weinig leven in de bomen zat”, zegt schepen van Milieu Fréderic Droesbeke (Open VLD). “Enkel in de derde boom van aan de lichten in Zeveneken groeien wat blaadjes, de anderen staan er dor bij.”

Vermoedelijk hebben de bomen de droge zomer van 2022 niet goed verteerd, maar de gemeente laat via de aannemer een expert aanstellen die moet kijken wat de oorzaak is. “Vermoedelijk zullen de bomen heraangeplant moeten worden”, zegt schepen Droesbeke. “Maar dan wil ik wel een plan van aanpak, zodat we dit niet nog ’s opnieuw meemaken.”