Donorkind eist via rechtbank DNA-test van Torhoutse gynaecoloog die vrouwen met eigen sperma bevrucht zou hebben

"De teleurstelling en gevoel van onmacht was groot toen ik vlak voor kerst de brief van het parket van de procureur des Konings ontving", zegt Stefan*. "In de brief werd ik wel erkend als slachtoffer maar kreeg ik te lezen dat het parket geen verder gevolg meer kon geven wegens verjaring. Ik voelde me heel alleen en in de steek gelaten."

"Ik wil weten waar ik echt vandaan kom en of de arts wel degelijk zijn eigen sperma gebruikte toen ik verwekt ben. Dit gaat wel over mij en mijn afkomst. Een vraag die tot op heden niet beantwoord werd. Vandaar dat ik deze burgerlijke procedure start. Is deze gynaecoloog mijn biologische vader? Ik heb het recht om dit te weten en vorder via de rechtbank een DNA-test die zijn DNA-profiel met het mijne zal vergelijken zodat er geen twijfel meer mogelijk is."