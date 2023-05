Doorgaan, stations schrappen of streep erdoor? Toekomst metro 3 Noord-Bordet onzeker

"Dat was een grote fout van mijn administratie", geeft Lalieux toe. Zij heeft de directeur van Beliris op het matje geroepen en de vacature is intussen verwijderd. "Ik wist niets van die vacature af, maar het is niet de taak van mijn administratie een werf stop te zetten. Het is niet mijn beslissing, noch die van de federale regering. Het project is overigens niet opgeschort. We wachten de beslissing van de Brusselse regering af. De toekomst van metro 3 ligt in haar handen."