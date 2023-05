Drie Wetterse politieke partijen trekken in 2024 met één lijst naar de kiezer bij gemeenteraadsverkiezingen

Bestuurspartijen CD&V en EEN Wetteren vormen tegen 2024 dus één lijst met oppositiepartij Open VLD. Die zal opkomen onder de naam Samen Voor Wetteren en zal ook als een fractie zetelen in de gemeenteraad, al blijven de drie partijen wel elk hun eigen werking behouden. Maar het is uitdrukkelijk de bedoeling één fractie te vormen met één programma en gezamenlijke standpunten. Lijsttrekker wordt huidig burgemeester Albert De Geyter (CD&V).

Met de nieuwe partij komt er in Wetteren opnieuw een bundeling van de krachten na een periode waarin de Wetterse politiek gekenmerkt werd door versplintering. Persoonlijke ambities en interne twisten hebben in het verleden bij zowel Open VLD als N-VA geleid tot afsplitsingen of mandatarissen die als onafhankelijke in de gemeenteraad zetelen. Albert De Geyter: "Wij willen het signaal geven dat we de krachten willen bundelen. We hebben hier een geschiedenis van kibbelende elementen in de politiek die een nefaste impact hebben gehad en dat willen we een halt toeroepen. We willen het signaal geven aan de bevolking dat het ons menens is op lange termijn om de zaken echt op orde te stellen zoals het moet." In de huidige gemeenteraad vertegenwoordigt de nieuwe partij 12 van de 27 zetels. Maar de ambitie voor 2024 is duidelijk: de absolute meerderheid.