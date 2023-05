Huiszoekingen bij Duitse klimaatactivisten van Letzte Generation

In de ochtenduren viel het Duitse gerecht binnen op 15 verschillende adressen, verspreid over 7 deelstaten in heel Duitsland. Onder meer in München en Berlijn kregen leden van Letzte Generation agenten over de vloer. Het Duitse gerecht onder leiding van het parket in München onderzoekt 7 verdachten tussen 22 en 38 jaar op verdenking van het vormen of steunen van een criminele organisatie. Ze zouden met een geldinzameling minstens 1,4 miljoen euro aan giften hebben opgehaald voor acties van Letzte Generation die mogelijke misdrijven zijn.

"Na meerdere klachten van de bevolking sinds de helft van 2022" heeft het parket van München een onderzoek geopend naar Letzte Generation. Twee van de verdachten worden ook in verband gebracht met plannen om de pijpleiding Trieste-Ingolstadt saboteren. Voorlopig is niemand opgepakt.