E.T. phone home? Planeet aarde ontvangt straks "een teken uit de ruimte"

Sinds 2016 speurt de ExoMars Trace Gas Orbiter – een ruimtesonde die naar Mars werd gestuurd door het Europese ruimtevaartagentschap ESA en zijn Russische partner Roskosmos – naar sporen van leven op de rode planeet. En vanavond zal de sonde een teken van buitenaards leven naar de aarde sturen.

Wie hoopt op een echt teken van E.T. moeten we teleurstellen. Het radiosignaal dat naar de aarde wordt gestuurd, is slechts wetenschappelijke spielerei van het SETi, een Amerikaans instituut dat zoekt naar buitenaardse intelligentie, in samenwerking met de ruimtevaartorganisatie ESA.