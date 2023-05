Eerste schepen Kris Demeyere van Knokke-Heist tijdelijk op non-actief gezet

Het stormt al weken in het schepencollege van Knokke-Heist. Enkele schepenen zijn de laatste dagen openlijk beschuldigd van wanpraktijken. Kris Demeyere (Gemeentebelangen) is het eerste slachtoffer. Hij is op non-actief gezet, al heeft hij het zelf liever over een ‘break’.

Demeyere kwam eerder in het oog van de storm terecht. Recent legden enkele collega-schepenen een deontologische klacht neer tegen de man, omdat hij zou onderhandeld hebben over een stuk landbouwgrond in naam van Ghelamco. Dat wordt door het bouwbedrijf en de betrokken schepen stellig ontkend.

Nu zet de schepen een stap opzij na overleg met de burgemeester. "Gelet op alle heisa en commotie rond mijn persoon en na overleg met de burgemeester wens ik tijdelijk, voor mijn mentale en fysieke gezondheid, even afwezig te zijn. Ik benadruk wel dat ik mijn taken in eer en geweten heb vervuld en het niet de bedoeling is om de naam van onze mooie gemeente te bezoedelen", klinkt het bij de schepen.