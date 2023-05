Federale politie doet huiszoeking in stadhuis van Blankenberge in onderzoek naar schepen Jurgen Content (Vooruit)

In het stadhuis van Blankenberge is een huiszoeking uitgevoerd. De federale politie nam maandag een aantal dossiers mee in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat loopt waarin eerste schepen Jurgen Content (Vooruit) genoemd wordt. Het parket heeft het over “financiële aangelegenheden”. De schepen zelf ontkent de beschuldigingen. “Cowboyverhalen die gespind werden door politieke tegenstanders”, reageert hij.