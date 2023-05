Nieuwe fietsroute "Loveringem" passeert langs 20 filmlocaties van VRT-serie "Chantal"

Het huis van Johan Clauw (61) en Lut Anseeuw (61) in de Bellestraat in Gijverinkhove is één van de twintig filmlocaties langs de Loveringem-fietsroute. “Ons huis is in de serie de woning van sheriff Rik Cloedt en zijn moeder Solange”, zeggen Johan en Lut. "In de keuken werd de scène opgenomen waarin te zien is hoe moeder Solange de boterhammen van de sheriff smeert. Ze hebben een hele dag gefilmd voor een scène van enkele minuten. Iedereen, van de filmploeg tot de acteurs, was heel vriendelijk. Het was een leuke ervaring. We hebben gezegd dat ze altijd mogen terugkeren om bij ons te filmen."