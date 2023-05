Gent bouwt hagedissenhotel uit recuperatiemateriaal: “hier kunnen ze zich ongestoord voortplanten”

“We hebben een constructie gebouwd, waarmee we rekening houden met wat de muurhagedis allemaal nodig heeft”, zegt Gwij Stegen van de groendienst van Gent. “Dat zijn voornamelijk stenen. Hagedissen houden van de warmte die de stenen uitstralen. We voorzien ook openingen waarin ze zich kunnen verschuilen. Daar kunnen ze zich wegtrekken als er gevaar dreigt of om te overwinteren. Centraal in de constructie is er zand voorzien, dat nog bedekt zal worden met takken. In het zand kunnen de muurhagedissen hun eieren leggen en zich ongestoord voortplanten.”