Grootschalig bouwproject Willemskaai in Maasmechelen kan toch weer worden voortgezet

Bouwheer van de woningen, Capstone Development Group, kan weer verder met het project Willemskaai in Eisden. Het woonproject, met 400 appartementen, ligt tussen de Zuid-Willemsvaart en de Ontsluitingsweg, vlak bij winkelcomplex M2.

Het project had, na een beroep bij de provincie, een njet gekregen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kwam omdat de aanleg van een stille weg voor wandelaars en fietsers niet in het dossier zat. Die trage verbindingsweg had moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Gisterenavond is dan een aangepast dossier, mét stille weg op de gemeenteraad goedgekeurd. De oppositie in Maasmechelen bleef zich wel vragen stellen over de verkeersafwikkeling. De bewoners van de 400 appartementen moeten namelijk allemaal vertrekken via de nu al zeer drukke Ontsluitingsweg.