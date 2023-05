Halle organiseert WK loopfietsen voor peuters en kleuters

Kinderen van 1,5 tot 4 jaar kunnen op 25 juni deelnemen aan het WK Loopfietsen, dat de stad Halle organiseert. "In samenwerking met de gezinsbonden van Halle en Lembeek-Essenbeek hebben we een leuk familiegebeuren bedacht", vertelt Pieter Busselot, schepen van Sport in Halle. "Met het wereldkampioenschap loopfietsen willen we kinderen laten kennismaken met koers, onder meer omdat volgend jaar het WK gravel vertrekt uit Halle."

De stad Halle voorziet zelf loopfietsjes waarmee kinderen dan om ter snelst een parcours mee kunnen afleggen. "Al mogen ze ook hun eigen fietsje gebruiken. Met je eigen fiets rij je nog altijd het snelst", lacht Busselot. "Zoals bij elke wedstrijd krijgen de deelnemertjes fietsnummers en een medaille of een diploma.

Het WK Loopfietsen vindt plaats op 25 juni vanaf 14u in het Heilig-Hart College in Halle.