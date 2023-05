23 kerken herbestemd in bisdom Hasselt, concrete plannen voor 31 andere 

Veel gemeente- en kerkbesturen zijn op zoek naar een andere of aanvullende bestemming voor hun kerken omdat die steeds minder bezoekers trekken. Zo vonden vzw Open Hart en Radio Benelux hun onderdak in de kerk van Berlaar-Heide in Paal, Beringen. In 't Geleeg in Leopoldsburg nam een school haar intrek in het kerkgebouw.