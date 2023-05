Slachtoffers en daders getuigen over groeiende verkeersagressie in Brussel: "Sommigen voelen zich de koning van de weg"

Wiet, die als stadsplanner werkt in Leuven, loopt verder naar de school, maar wordt ingehaald door een van de bestuurders. “Een man van een jaar of 25-30 eiste dat ik de foto zou wissen”, vertelt Wiet, die ook actief is bij verkeersveiligheidscollectief Heroes for Zero. “Toen ik weigerde, begon hij me te duwen.” Wiet kan afstand nemen en belt de politie. “Even later kwam hij opnieuw op me af en sloeg hij me in het gezicht, zodat mijn bril en mijn mondmasker afvlogen. De man duwde me tegen een kermiswagen, stampte tegen mijn been en dreigde met een kopstoot. Gelukkig kwamen omstaanders me achteraf te hulp.”