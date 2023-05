Keerbergen mogelijk honderden jaren vroeger gesticht dan gedacht

De vondsten wijzen erop dat Keerbergen enkele honderden jaren eerder gesticht zou kunnen zijn dan tot hiertoe gedacht. Het verhaal gaat dat het huidige Keerbergen ontstaan is nadat de kerk ter hoogte van het “oude Keerbergen”, of “Kerkebergen”, in het begin van de 17e eeuw werd verlaten omwille van oorlogsperikelen. Deze verhuizing zou mogelijk toch niet zo grootschalig zijn geweest als aangenomen werd.