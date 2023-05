Ook een lerarentekort bij zeker 30 Europese landen: wat doen zij eraan? 

In verschillende landen gaat een aanzienlijk deel van de leerkrachten de komende jaren op pensioen, de zogenaamde babyboomgeneratie. Ook in Duitsland is dat bijvoorbeeld zo. "Daarbij komt dat het geboortecijfer in Duitsland sinds 2012 stijgt, wat zich vertaalt in meer leerlingen in het lager onderwijs", vertelt de Duitse onderwijsexpert Dirk Zorg van de Bertelsmann Stichting. "Ook in het middelbaar onderwijs stijgt het aantal leerlingen door bijvoorbeeld een toename van het aantal vluchtelingen."

"Maar deze demografische evoluties zijn perfect voorspelbaar, dus kunnen ons niet zo verrassen", reageert OESO- directeur voor onderwijs en vaardigheden, Andreas Schleicher. "We weten perfect hoeveel leerkrachten op pensioen zullen gaan elk jaar en we weten ook hoeveel kinderen er geboren zullen worden. Dat zou geen probleem mogen vormen."