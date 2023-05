Wit-Russische president Loekasjenko reageert op geruchten over gezondheid: "Jullie zitten nog lang met mij opgescheept"

Loekasjenko is al sinds 1994 onafgebroken aan de macht in Wit-Rusland. In 2020 haalde hij een zesde ambtstermijn binnen, maar de internationale gemeenschap erkent dat verkiezingsresultaat niet. Oppositiekandidate Svetlana Tichanovskaja claimde de overwinning, maar verblijft sindsdien in ballingschap in Litouwen.