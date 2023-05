Man in Wellen voert 3 dagen actie tegen traag beleid in Wellen: "Ik ben het stilaan beu"

Jos De Block zal z’n actie helemaal op z’n eentje voeren. Morgen gaat hij pal voor het gemeentehuis in Wellen staan. Hij is namelijk misnoegd over het trage beleid in z’n dorp. “Wellen is een mooi dorp, maar het duurt jaren vooraleer er hier iets gerealiseerd raakt”, vindt hij. “We moesten maar liefst 10 jaar wachten op een nieuw containerpark, om maar een voorbeeld te noemen. Of de fusie van Wellen: terwijl alle rondom liggende gemeenten al beslist hebben, heeft het in Wellen 18 maanden geduurd vooraleer er een referendum over gehouden wordt. Ik ben het stilletjesaan beu.”