Waarom stelen meeuwen onze snack? Omdat wij hen geleerd hebben dat dat lekker is

Een picknick op het strand, een snelle hap in een pretpark. Meeuwen zijn er als de kippen bij om er een graantje van mee te pikken (excuses voor de woordspelingen). Meeuwen pakken graag ons eten af. En zo'n grote meeuw die er niet voor terugdeinst om je broodje uit je hand te stelen, kan nogal angstaanjagend zijn. Maar wat maakt dat de vogels het op ons eten gemunt hebben? Het is niet de eerste keer dat wetenschappers zich over die vraag buigen. Nieuw onderzoek in het Verenigd Koninkrijk werpt nu een nieuw licht op de zaak.

Biologen van de University of Sussex onderzochten hoe meeuwen bepalen welke snack de moeite waard is. En dat doen ze blijkbaar door te kijken naar wat wij naar binnen proppen. Toen meeuwen de keuze kregen tussen verschillende verpakkingen chips, kozen ze dezelfde verpakking als die waarvan een mens een eindje verderop zat te smullen.

"We konden aantonen dat volwassen meeuwen in staat zijn om gedrag van mensen te bestuderen en datzelfde gedrag toe te passen bij hun eigen eetkeuzes", zegt Franziska Feist, bioloog aan de University of Sussex. "We weten dat de aanwezigheid van meeuwen in verstedelijkt gebied evolutionair gezien een heel recent fenomeen is. Dat ze dit doen, kan niet anders dan het gevolg zijn van hun algemene intelligentie en flexibiliteit in gedrag."