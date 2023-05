Mensen met een beperking of gezondheidsprobleem kunnen op DUOday aan de slag in een bedrijf

Op 25 mei is het DUOday: een dag waarop mensen met een beperking of gezondheidsprobleem in duo meelopen met een werknemer in een bedrijf. De initiatiefnemers willen op die manier de tewerkstelling van personen met een beperking bevorderen. Het Leuvense bedrijf Statik dat webtoepassingen maakt, doet voor het eerst mee met DUOday. Het bedrijf ziet dit ook als een kans om zelf te groeien.