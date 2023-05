Middelbare school in Blankenberge schorst leerkracht die verdacht wordt van zedenfeiten met leerlingen

Dat de directie een tijdlang wachtte om de man van 27 te schorsen zou te maken hebben met een aantal procedures die gevolgd moeten worden. Eerder al was meegedeeld dat hij, gezien de ernst van de feiten, nooit meer naar school terug zou komen. Maar nu is hij dus ook formeel geschorst. "Het gaat om een preventieve schorsing", duidt directeur Rudi Boydens, "wat de eerste stap is van de interne tuchtprocedure." Ondertussen zegt de school zich vooral in te spannen om de leerlingen en het personeel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de lessen zo normaal mogelijk kunnen doorgaan. "Onze gedachten en steun gaan uit naar onze leerlingen, ouders, ons schoolteam en iedereen die door de situatie getroffen is", zegt Rudi Boydens nog.