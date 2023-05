Munitiestortplaats uit Eerste Wereldoorlog ontdekt in Zonnebeke: rokende bom met giftig gas opgeruimd en perimeter ingesteld 

Fosgeen is een giftig gas dat in de Eerste Wereldoorlog als strijdmiddel werd gebruikt. In de buurt van de munitiedump, in de richting waar de wind blaast, zijn 3 huizen ontruimd. Een moeder met haar twee jonge kinderen en dan ook nog twee buurvrouwen moesten hun huizen verlaten. De brandweer heeft ook een perimeter ingesteld: de Groenestraat en de Schipstraat zijn afgesloten.

"Er is altijd ontploffingsgevaar", legt Kristof Louagie van de brandweer Westhoek uit. "Maar hier schuilt het grootste gevaar in het eventuele lekken van nog meer bommen." Omdat fosgeengas zo giftig is, komen er drie teams van DOVO ter plaatse om de munitiestortplaats op te ruimen. Dat zal nog wel een stuk van de namiddag in beslag nemen."