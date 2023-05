N-VA Keerbergen vindt dat politici vrijkaarten voor festivals in Werchter moeten weigeren: "Belangenvermenging en oude politieke cultuur"

Burgemeester van Keerbergen, Erik Moons (Open VLD), vindt de kritiek van oppositiepartij N-VA niet gegrond. "Het gros van de kaarten, zo'n 60 à 70 procent, wordt uitgedeeld aan het personeel van de gemeente Keerbergen. Op die manier krijgt ons personeel eens een extraatje. In de omliggende gemeentes wordt er ook geen probleem om gemaakt. Dus ik vind niet dat we dit moeten weigeren. Dat is al jarenlang de gewoonte en het is een blijk van dank van de organisatie voor al de overlast die ze aan de gemeente, en dan vooral aan de politie, bezorgen."

Van belangenvermenging is er volgens burgemeester Moons geen sprake. "Wij hebben geen contacten met de organisatie van het festival en moeten daar ook geen beslissingen over nemen. Het enige dat wij doen, is meehelpen om de overlast in ons dorp te vermijden en zorgen dat de verkeersstromen correct verlopen. Van belangenvermenging is dus echt geen sprake."