"Er ontstaat de perceptie van een kibbelkabinet": onenigheid binnen Vivaldi over standpunt natuurherstelwet

In Terzake vroeg De Croo gisteren "om de pauzeknop in te drukken. Niet als het gaat over CO2. Maar wel voor alles dat er nu wordt aan toegevoegd. We moeten goed bekijken of het goed is om nu alles tegelijkertijd te doen." Hij verwijst daarmee naar de plannen voor een Europese natuurherstelwet. Die bestaat uit heel wat maatregelen en doelstellingen om de biodiversiteit, die zwaar aan het achteruitgaan is, opnieuw ademruimte geven.