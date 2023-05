"Wolftoerisme" in Proven: natuurliefhebbers zakken af in de hoop een glimp van het dier op te vangen

In Proven, een deelgemeente van Poperinge, is gisteren een wolf gezien. En dat is zeer uitzonderlijk. De laatste keer dat er in West-Vlaanderen een wolf werd gespot, is tweehonderd jaar geleden.

Heel wat natuurliefhebbers trokken daarom meteen naar de Westhoek, gewapend met een verrekijker, in de hoop een glimp van het dier te kunnen opvangen. Onder hen Tom Annoot uit Ieper. "Ik besef dat de kans klein is dat ik de wolf effectief ga zien", zegt hij, "maar dat vind ik zo erg niet. Ik trek 's avonds wel vaker de natuur in. Ik ken de streek hier trouwens goed. Al van kleins af aan kom ik naar hier om reeën te spotten. Toen ik de foto's zag van de wolf wist ik meteen waar ik precies moest zijn."

Ook Diederik D'hert kwam naar Proven in de hoop de wolf te zien. "We zijn hier met een paar mensen en hebben ons een beetje strategisch verspreid. Als iemand de wolf ziet, verwittigt hij de anderen." Maar ook Diederik moest uiteindelijk naar huis zonder de wolf te hebben gespot. "Je weet dat op voorhand hé. Dieren, of het nu vogels zijn of zoogdieren, trekken rond. Het is niet zoals een plant, waarvan je zeker weet waar je ze zal terugvinden. En vanachter je bureau zal je ze zeker niet zien."