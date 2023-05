Hoe kan Netflix controleren of je je account deelt? En wat met kotstudenten? 5 vragen en antwoorden

"Het is niet zo dat er nu een Netflix-politie zal patrouilleren op straat om te zien of je je account deelt met andere mensen. Netflix gaat wel je IP-adres controleren. Dat is een unieke code die elke internetverbinding heeft. Zo kan Netflix zien of er één, twee of meer IP-adressen zijn gelinkt met een account."

"Wie wel nog een abonnement wil delen, zal 3,99 euro per maand extra moeten betalen per account. Ook kotstudenten vallen trouwens buiten het huishouden en moeten binnenkort dus extra betalen. Zelfs als ze in het weekend naar huis gaan.