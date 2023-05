Politie start nieuw onderzoek naar Britse ex-premier Boris Johnson: heeft hij nog meer coronaregels overtreden? 

Uit de aantekeningen blijkt dat Johnson in de loop van 2021 familie en vrienden heeft ontvangen op het buitenverblijf van de premier, Chequers, in Buckinghamshire. Dat was toen door de coronaregels uitdrukkelijk verboden. De woordvoerder van Johnson zegt dat de regels niet zijn overtreden, omdat de ontmoetingen in open lucht plaats vonden. Ook de zus van Johnson, Rachel Johnson, getuigt dat bij haar herhaaldelijk bezoek aan Chequers geen regels zijn overtreden.