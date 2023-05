Nieuwe bordjes langs fietsknooppuntennetwerk Vlaams-Brabant tonen je de weg naar horecazaken

Toerisme Vlaams-Brabant voorziet voor ondernemingen twee bordjes: een voor elke rijrichting op het fietsnetwerk. De bordjes maken de fietsers erop attent dat ze zich vlakbij een horecazaak bevinden. Het bordje vermeldt de naam en het adres van de zaak, de afstand tot aan de zaak en een pijl die de rijrichting aangeeft.

"Met deze 'Fietsers welkom'-actie combineren we twee doelstellingen", gaat Coppens verder. "Enerzijds informeren we de fietsers en anderzijds bieden we promotionele ondersteuning voor de lokale ondernemingen. De bordjes maken voortaan volwaardig deel uit van de infrastructuur van het fietsnetwerk."

De ondernemers betalen voor deze borden 200 euro en krijgen daarvoor gedurende vier jaar een bordje met een doorverwijzing naar hun zaak. Zelf hoeven ze zich geen zorgen te maken over het onderhoud ervan: dat wordt volledig voor hen verzorgd. Er zijn voorlopig 65 horecazaken in Vlaams-Brabant die ingaan op het aanbod. Alle bordjes worden dit voorjaar, bij de start van het fietsseizoen, geplaatst. Ze staan op het fietsknooppuntennetwerk, op de locatie met de kortste aanlooproute tot de zaak, of op het dichtstbijzijnde knooppunt, als de zaak op minder dan een kilometer van het netwerk ligt.